Corpo carbonizado é encontrado em mato às margens da Rodovia do Xisto

Dois homens que faziam a limpeza de um terreno localizado às margens da Rodovia do Xisto, no bairro Sabiá, na tarde desta segunda-feira, 6 de julho, localizaram um corpo masculino carbonizado e em estado avançado de decomposição. Os dois acionaram a Guarda Municipal e relataram que o cadáver estava em um pequeno capão de mato, perto de uma plantação, e a vítima estava com os pés amarrados com um pedaço de arame e sem os antebraços. A dupla contou ainda que só encontrou o cadáver porque sentiu um forte odor vindo do mato, e decidiu averiguar de onde vinha.

Próximo ao corpo carbonizado havia uma mochila com pertences e uma carteira de identidade, muito possivelmente pertencente à vítima, porém, devido ao estado de decomposição, não foi possível confirmar. A RG pertence a um rapaz de 25 anos, que estaria desaparecido desde o último dia 17 de junho, mas é preciso aguardar a confirmação pelo Instituto Médico Legal (IML), que esteve no local e fez o recolhimento do corpo.

Foto: GM