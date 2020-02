Corpos encontrados no bairro Thomaz Coelho foram identificados

Os corpos de dois homens que foram encontrados na manhã de sexta-feira, 14 de fevereiro, na rua Francisco Orlikoski, bairro Thomaz Coelho, já tiveram as identidades divulgadas pelo Instituto Médico Legal. Eduardo Henrique Berto, 27 anos, e Pedro Henrique Camargo da Silva, 21 anos, foram assassinados, com disparos de arma de fogo que atingiram a região da face e do tórax. O crime é investigado pela Polícia Civil, e autoria ainda é desconhecida.

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020