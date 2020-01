Criança vítima de acidente com portão não resiste aos ferimentos

Faleceu neste domingo, 12 de janeiro, a criança de apenas quatro anos vítima de um acidente atendido pelo Corpo de Bombeiros de Araucária no final da manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro.

De acordo com o registro da ocorrência, ela brincava em casa, na rua Orlete do Roccio Matzger Dobjanski, no conjunto Maranhão, quando um portão caiu sobre ela.

A criança, de nome Antonela, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhada de helicóptero ao Hospital do Rocio, em Campo Largo. Ficou internada até a manhã de hoje, mas não resistiu às lesões e veio a óbito.

Amigos e familiares lamentaram a morte da criança nas redes sociais e desejaram força aos pais para que superem esse momento.