Criminosos levam celular e prendem família em assaltos

Nem em período de isolamento social os bandidos dão trégua. No Campina da Barra um morador denunciou um assalto à mão armada. Segundo a vítima, os bandidos bateram palmas em seu portão e, ao sair para atender, foi rendido por dois homens, estando um deles armado. Eles levaram seu celular e fugiram logo em seguida, em um veículo cinza. Os Policiais Militares fizeram buscas na região, mas não obtiveram êxito em encontrar a dupla.

Já no Fazenda Velha, durante o sábado, 21 de março, uma casa foi invadida por assaltantes, que além de roubarem, aterrorizaram as vítimas, os amarrando. Uma equipe da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, acionou o 190, gerando o alerta de furto de veículo no automóvel da família.