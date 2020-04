CT Team Muralha compra o CT Feras da Luta e expande atuação

Foco, disciplina e atitude não são características fundamentais apenas dos lutadores, valem também para os empresários da luta, principalmente aqueles que querem crescer e expandir negócios nesse segmento. Dentro desse propósito foi que o empresário Elio Muralha, que comanda a academia Team Muralha, decidiu ampliar sua atuação em Araucária e comprou o Centro de Treinamento Feras da Luta. A proposta, segundo ele, foi oferecer mais um espaço, com uma excelente infraestrutura, para que as pessoas possam praticar lutas e outros esportes, já que com as duas academias são ofertadas aulas de muay thai, jiu jitsu, MMA, karatê, capoeira, jump, funcional, fit dance e move dance.

“Acredito que o segmento esportivo ainda pode crescer muito em Araucária e nosso objetivo é atender todos os públicos, com treinamentos de qualidade e aulas em dias e horários variados”, disse o empresário.

Agora a marca Team Muralha tem dois endereços, ambos no jardim Iguaçu, para garantir maior comodidade aos araucarienses. “Quero convidar todos para virem conhecer nosso novo centro de treinamento e fazer uma aula experimental”, convida Elio.

O empresário Elio Muralha agora tem duas academias sob seu comando. Foto: Marco Charneski

Abertura

Por enquanto as duas academias seguem fechadas, conforme determinação das autoridades sanitárias, por envolverem esportes de contato físico como as lutas, ou coletivos, como as aulas de funcional e dança. “Existe a previsão de que as atividades sejam retomadas na próxima semana, com todas as medidas de proteção contra o coronavírus, mas estamos aguardando que um novo decreto seja publicado, para que possamos retomar as atividades com segurança”, disse Elio.

Serviço

Os endereços das academias são: CT Team Muralha – Rua Miguel Bertolino Pizatto, 1468, e CT Feras da Luta – Rua Capivari, 126,

anexo ao Açougue Bela Vista. Agende uma aula experimental pelo telefone: (41) 99662- 9608.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020