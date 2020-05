CUFA e Supergasbras distribuem recargas gratuitas de GLP no Israelense e na Favorita

Famílias dos jardins Israelense e Arco Íris foram beneficiadas por um projeto social da Central Única das Favelas (CUFA) nacional, em parceria com a empresa Supergasbras, que distribuiu na manhã desta quarta-feira, 13 de maio, mais de 300 recargas gratuitas de botijões de gás de cozinha (GLP). As comunidades foram escolhidas pela CUFA estadual para receber o benefício. A entrega aconteceu no campinho do Israelense, e obedeceu aos critérios estabelecidos pelos órgãos da Saúde, de manter o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscaras, para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Ainda nesta quarta-feira, foram distribuídas mais 200 cestas básicas às famílias, por uma equipe de professores e alunos do curso de Medicina da UFPR, que realizam um trabalho de prevenção e conscientização à Covid 19 nas comunidades carentes. A ação acabou beneficiando também algumas famílias dos jardins Arvoredo e Favorita, que ficaram sabendo da distribuição do gás e arriscaram uma recarga.

Segundo a associação de moradores do Israelense, até o momento, já foram distribuídas mais de 10 toneladas de alimentos, compondo as cestas básicas, e mais de 50 toneladas de frutas, verduras e legumes, que hoje se somam as mais de 300 recargas de botijões de gás de cozinha. “Esses projetos sociais vêm de encontro às necessidades das famílias carentes, que estão sofrendo ainda mais diante dessa pandemia”, comentou a associação.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1212 – 14/05/2020