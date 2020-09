Cuidado, é golpe! Agendamento do Cadastro Único em Araucária não está sendo feito pelo site

Moradores de Araucária estão recebendo mensagens pelo celular, informando que o agendamento para o Cadastro Único pode ser feito através do site. Porém, informaram que, ao tentar acessar a página, não estariam conseguindo. Suspeitando de um golpe, algumas pessoas entraram em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social para questionar se o cadastro via site era real.

A SMAS, por meio do setor do Cadastro Único, informou que o site não é do Cadastro Único e fez um alerta para que os moradores não forneçam números de RG, CPF ou demais informações que forem solicitadas. Explicou ainda que as informações sobre agendamento para tratar do Cadastro Único no município, podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-1557, diretamente no setor responsável.

Texto: Maurenn Bernardo