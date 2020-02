Cultura abrirá inscrições para cursos livres em março

Entre os dias 4 a 6 de março, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Araucária (SMCT) abrirá inscrições para cursos livres. Entre as opções de curso estão: Banda Municipal, Coral Municipal, Cerâmica, Teatro e Violão. A matrícula é destinada a novos alunos, aqueles desistentes e/ou com interesse em curso diferente do frequentado em 2019 e anos anteriores. No caso da rematrícula, a SMCT informou que será automática e que o aluno precisa apenas validar a inscrição entre os dias 9 e 20 de março, diretamente com o instrutor/professor no local do curso.

O edital nº 1/2020, que trata das matrículas e rematrículas, foi publicado nesta terça-feira, 18 de fevereiro, no Diário Oficial do Município. Nele estão todos os detalhes sobre os cursos, locais, prazos e requisitos. O curso livre cumpre o estabelecido no Decreto nº 29.138/2015, que regulamenta o Programa Estratégico 3 da formação e intercâmbio cultural, relacionado ao objetivo específico de oferecimento de cursos livres de nível inicial, inserido no Plano Municipal de Cultura, Lei nº 2.725/2014

Texto: assessoria

Foto: divulgação

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020