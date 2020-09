Cultura promove ciclo de diálogos sobre Lei Aldir Blanc

A Superintendência-geral da Cultura do Paraná promove nesta quinta e sexta-feira (10 e 11) um ciclo de diálogos com dirigentes municipais da área cultural, com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas sobre a Lei Aldir Blanc e reforçar as informações relativas à sua aplicação no Estado.

Este ciclo de diálogos acontece em uma fase processual importante: o cadastro do banco de dados de municípios e entidades culturais representativas com a relação dos CPFs dos trabalhadores da Cultura.

Paralelamente, até o dia 14 de setembro também segue aberto o cadastramento de pessoas físicas que tenham intenção de receber o auxílio, etapa prévia ao repasse da renda emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da Cultura.

O encontro da Superintendência acontecerá de forma virtual, e reunirá representantes de todas as macrorregiões do Paraná: Curitiba, Litoral, Oeste, Sudeste, Noroeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Nordeste.

Texto: Agência de Notícias do Paraná