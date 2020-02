Dá no pé, mas deixa o cano

A Guarda Municipal de Araucária apreendeu na manhã deste domingo, 23 de fevereiro, uma espingarda de pressão da marca Rossi, com numeração suprimida, e adaptada para calibre 22.

A apreensão aconteceu durante patrulhamento realizado na rua Sônia Bodziak, na região da Portelinha, no bairro Capela Velha. A viatura percorria a via quando se deparou com um sujeito em atitude suspeita carregando um saco preto. Ao ver a GM, o sujeito largou o embrulho e se embrenhou por um matagal.

Dentro do saco estava a espingarda, que foi entregue à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O portador da arma não foi localizado.