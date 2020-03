Dave Bautista e Vin Diesel chegam com tudo nessa semana de estreias

As comédias e filmes de heróis, querendo ou não, se tornaram os gêneros mais lucrativos para a indústria cinematográfica há alguns anos. Nesta semana de estreias, “Aprendiz de Espiã” e “Bloodshot”, estrelado pelo astro Vin Diesel, chegam às telonas prometendo muitas risadas e cenas de ação eletrizantes ao público.

Dave Bautista ficou conhecido no cinema por seu trabalho como DRAX, em “Guardiões da Galáxia”, provando que além de grandalhão o ator é muito bom na comédia. Comprovando seu talento, Bautista estrela ao lado da estreante, Chloe Coleman um longa descontraído e para toda a família.

Lembrando filmes como “O Fada do Dente”, com The Rock e “Operação Babá”, com Vin Diesel, “Aprendiz de Espiã” ganha destaque no subgênero por usar os clichês ao seu favor, trazendo cenas engraçadas e bem montadas para as telas. Graças ao carisma de seus protagonistas, a narrativa que traz muitas referência à cultura pop, é aquele típico filme de sessão da tarde, o mesmo entretém, mas não se propõe a fazer grandes reflexões sobre nenhum assunto em especifico.

Leia a sinopse

Um agente da CIA (Dave Bautista) de coração endurecido é enviado em uma missão secreta para vigiar uma família. Porém, o que ele não esperava era passar por poucas e boas à mercê de Sophie (Chloe Coleman), a filha precoce de nove anos de idade da família.

Veja o trailer

E falando em Vin Diesel, o querido intérprete de Dominic Torreto retorna às telas na adaptação da HQ norte-americana Bloodshot. Não fugindo muito de seus papeis mais recentes, o ator provou por A mais B que além de conseguir sustentar uma franquia milionária, ter potencial para segurar muito bem uma que está apenas começando.

À primeira vista, Bloodshot parece ser apenas mais um filme clichê de gênero, no entanto, o longa se mostra uma grata surpresa, fugindo de alguns estereótipos e conseguindo se destacar na montagem, enredo e efeitos especiais. Sob a direção de David S. F. Wilson, o novo filme de super-herói vem no embalo de outras produções que optam por uma produção mais enxuta e realista, fugindo do conceito de blockbuster.

Leia a sinopse

Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com a nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem sua memória várias vezes, ele finalmente descobre quem é e parte em um busca de vingança daqueles que mataram sua família.

Veja o trailer