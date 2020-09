DECRETO LIBERA QUADRAS POLIESPORTIVAS E EVENTOS. VEJA AS REGRAS!

Em novo decreto, Prefeitura de Araucária autoriza que quadras poliesportivas voltem a funcionar. Eventos também tem liberação parcial. Clique aí e tenha mais detalhes. No Pop40tena de hoje também trazemos as últimas atualizações da COVID-19 em Araucária e falamos um pouco também sobre as convenções partidárias que irão definir os candidatos a vereador e a prefeito de Araucária. Vem com a gente!

Publicado por Jornal O Popular do Paraná em Sexta-feira, 28 de agosto de 2020