Decreto prorroga vigência de atendimento virtual em serviços do Paço Municipal

Devido à atual conjuntura da saúde municipal em relação à Covid-19, foi prorrogada a vigência do Decreto nº 34.673, que dispõe sobre o trabalho remoto e em regime de escala, no Paço Municipal de Araucária, até o dia 14 de julho. Com isso, a assistência dos serviços prestados no prédio principal da Prefeitura continua sem atendimento presencial. O contato poderá ocorrer via telefone, e-mail e aplicativos. Quando necessário, fica autorizado o atendimento presencial mediante agendamento prévio.

Com a publicação do Decreto 34.709 (CLIQUE AQUI), a Prefeitura reforça os principais contatos de cada serviço municipal realizado no prédio. A maior parte funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

– Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas: tel 3614-1432/ 3614-1429 / 3614-1426 / 3614-7806

– Procuradoria 3614-1462 (tel e WhatsApp – atendimento relacionado à parte tributária judicial: negociação de dívidas IPTU, dar baixa em processo etc.)

– Secretaria de Comunicação Social 3614-1751

– Secretaria de Administração 3614-1699 (orientações sobre licitações que envolvem a Prefeitura)

– Secretaria de Governo – tel 3614-1691 e-mail [email protected]

SMFI

ESPAÇO EMPREENDEDOR – MEI / COMPRAS

WhatsApp: 3614-1405

E-mail: [email protected]

RENDAS IMOBILIÁRIAS – IPTU / ITBI

WhatsApp: 3614-1421

E-mail: [email protected]

FISCALIZAÇÃO – ISS / NOTA FISCAL ELETRÔNICA

WhatsApp: 3614-7824

E-mail: [email protected] [email protected] (Nota Fiscal Eletrônica)

SMUR

– Geral Secretaria de Urbanismo 3614-1443

– Fiscalização (comércio/construção – alvará de funcionamento, ligação de água e luz na área rural, alvará de demolição, obra irregular): (41) 3614-1450

– Iluminação Pública: (41) 3614-1453

– Técnico (projetos unificação/divisão terrenos): (41) 3614-1452

– Urbanismo (gestão urbana: alvará de construção, alvará de passagem e habite-se: (41) 3614-1446

– Trânsito (informações sobre credencial de idoso ou recurso de multa) tel/Whastsapp (41) 3614-1742

– Disk Denúncia trânsito – WhatsApp (41) 3614-1500

SMSA

– Secretaria Municipal de Saúde tel 3614-1470 (geral), 3614-1475 (demandas de pacientes: dúvidas, informações sobre medicamentos e consultas; tudo menos denúncias que são recebidas pela Ouvidoria da Saúde (CLIQUE AQUI) tel: 0800-643-7744). O telefone de todos os serviços de saúde podem ser conferidos no site da Prefeitura (CLIQUE AQUI). Já O “Disk Corona” funciona pelo número de telefone 0800-6425250 (ligação gratuita), das 7h às 19 horas, todos os dias da semana.

