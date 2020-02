Deficiência na contabilidade brasileira

A contabilidade brasileira tem como ponto básico manter os registros contábeis com os valores originais. Dando como exemplo um imóvel tipo um terreno com barracão industrial adquirido há dez anos, consta nos dias de hoje o mesmo valor de aquisição. Dado a isto quando fazemos uma análise da situação financeira da empresa, tipo índice de liquidez, fica prejudicado porque o valor do bem é inferior ao valor de mercado. Face a não correção dos ativos nos demonstrativos contábeis, gerando no Brasil uma tributação errônea chamada “Ganho de Capital”. Errônea porque tributa a diferença do valor de aquisição do bem com o valor da alienação (venda). Como normalmente o valor do bem não é corrigido, temos uma tributação enganosa porque o bem vendido não está com valores aproximados de mercado. Devemos entender que correção não é ganho, ou pode ser ganho se a venda for realizada com valor acima do corrigido. A solução seria corrigir mensalmente e automaticamente todas as contas do realizável a curto e longo prazo e as contas do ativo imobilizado mediante a aplicação de índices de correção. Em muitos países é permitido a correção monetária nos balanços, o que propicia relatórios contábeis reais, facilitando assim tomadas de decisões mais seguras pela diretoria ou gerência de uma empresa. Prejudicados também no Brasil são as pessoas físicas que pagam tributo de Ganho de Capital de bens sem que os mesmos tenham sido corrigidos. Concluindo a Receita Federal no Brasil objetivando maior receita tributária não permitindo a correção dos ativos, geram prejuízos que refletem na economia nacional.

Texto: Jefferson Louis Simões

Contabilista CRC/PR 044647/O-8 e bacharel em Direito.

Fone 3023.6319 / 3376.0348 / [email protected]

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020