Dengue em Araucária está sob controle, garante a Secretaria Municipal de Saúde

Um boato que circulou pela cidade de que no jardim Arvoredo havia vários casos de pessoas com suspeita de dengue, bem como a existência de alguns focos do mosquito, não foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. A SMSA explicou que não há registro nem de larva nem de mosquito Aedes aegypti naquela região. Informou ainda, que agentes de combate a endemias acompanham frequentemente a região e, até o momento, nada foi constatado. Além das visitas a casas, ferros-velhos, cemitérios, a equipe de Saúde também faz o monitoramento semanal por meio de armadilhas.

A Saúde disse ainda que Araucária não tem nenhum caso confirmado de dengue adquirida dentro do município. Os casos que ocorreram são de pessoas que viajaram para localidades onde há manifestação e voltaram doentes. Esclareceu que neste período mais quente e úmido é comum a proliferação de mosquitos. Os moradores podem informar à Saúde sobre possíveis focos para que os técnicos verifiquem. Basta entrar em contato pelo 0800-6437744 ou [email protected]

No Estado

Se em Araucária a dengue está sob controle, o mesmo não acontece no Paraná como um todo. Os registros mostram 102,08 casos de dengue autóctones a cada 100 mil habitantes, incidência que confirma situação de alerta de epidemia no Estado. O dado está no boletim que monitora a doença, que foi divulgado na última terça-feira, 4 de fevereiro, pela Secretaria Estadual da Saúde.

O boletim aponta nesta semana 14.697 casos confirmados de dengue. São 3.815 a mais que a semana anterior, que apresentava 10.882. O aumento é de 35,06%. O total de casos notificados é de 49.464, registrados em 309 municípios do Paraná. A Saúde alerta todo o paranaense, independente da região de residência, para a necessidade de eliminar os criadouros do mosquito transmissor da doença, já que cerca de 90% dos focos estão nos quintais e pátios e nos ambientes internos das residências e das empresas privadas e públicas. O apoio de todos nesta ação de remoção é extremamente importante, pois o período de maior transmissão da dengue ainda não chegou.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020