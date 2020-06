Descubra como empresa em Araucária cresce 155% em meio a pandemia

Em meio a uma pandemia que gerou uma das maiores crises econômicas globais, o otimismo da VKR Empreendimentos fez subir seus gráficos com uma crescente de mais de 150%, comparada ao ano de 2019. Considerada a maior construtora na cidade de Araucária, que atua no mercado de construção civil desde Novembro de 2000, abrangendo Curitiba e região metropolitana, a VKR vem excedendo a expectativa de todos os seus colaboradores e clientes. A empresa se reinventou nessa quarentena, utilizando a tecnologia para encurtar distâncias potencializou seu atendimento on-line através das mídias digitais, fazendo com que seu cliente possa ser atendido de onde estiver. A empresa também ajustou sua forma de atendimento presencial, preparando seu plantão de vendas, conforme normas do Ministério da Saúde, para receber todos os seus clientes com total segurança, dando assim, continuidade à realização do Sonho para a compra da Casa Própria.

Com dois empreendimentos ativos, a VKR entra nesse mês de Junho com o seu 3º lançamento, trazendo mais um Condomínio Clube arrojado, moderno e com um projeto de primeira linha. “Composto por mais de 17 áreas de lazer, nossos condomínios até parecem um clube de férias, possuem uma ampla infraestrutura toda equipada e decorada para que os clientes possam ter uma vida de conforto e lazer, com toda segurança que merecem. E o mais interessante é o valor, pois eles possuem um projeto de excelente qualidade e seu preço está acessível à maioria das famílias”, comentou a construtora.

Uma família com uma renda de R$ 1.800,00, por exemplo, consegue adquirir tranquilamente uma unidade desse condomínio sem que as parcelas pesem em seu bolso, pois as mesmas ficam menores que o valor de um aluguel. E os descontos oferecidos pela VKR estão impressionantes, até R$ 12.500,00 por unidade. E mais, o cliente tem até 6 meses para pagar a 1ª parcela na Caixa e a entrada pode ser parcelada em até 30x. “A VKR sabe o quanto é importante para todos o Sonho da Casa Própria, então não mede esforços para ajudar o cliente nessa conquista, pois afinal, a realização do sonho do cliente, é o nosso sonho”, diz.

A empresa também afirma que 2020 é um ano de transformação, e que o ano ainda não acabou. “Não podemos dar pausa em nossos sonhos. Nesse momento, devemos ter perseverança e nadar contra a maré, mostrando para nós mesmos que é possível sim realizar um sonho em meio aos acontecimentos atuais. Cada um decide para qual direção remar, e a decisão deve ser de remar para o caminho da vitória”, motiva a VKR. A mesma convida a todos para comparecer ao plantão de vendas e conhecer esses empreendimentos e garante que esse é o momento ideal para você cliente transformar sua vida.

“Estou muito feliz com minha conquista. Eu nunca imaginei que conseguiria

comprar uma casa, mas a VKR me mostrou que é possível”, diz cliente. Foto: divulgação

Serviço

A central de vendas da VKR Empreendimentos está localizada na Rua Minas Gerais, 860, no bairro Costeira. O telefone é o (41) 3643-9217 ou mais informações poderão ser obtidas no site www.vkrempreendimentos.com.br

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1215 – 04/06/2020