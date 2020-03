Desespero toma conta e pessoas começam a furtar álcool em gel dos estabelecimentos

Em meio à pandemia do vírus COVID-19, comerciantes araucarienses, que já começam a amargar prejuízos com a queda no movimento, estão convivendo com mais um problema: furto de álcool gel nos seus estabelecimentos. Isso mesmo! No desespero, os próprios freqüentadores desses locais estão roubando os frascos do produto, já que o mesmo está em falta no mercado.

Lembrando que por determinação da saúde, todos os comércios são obrigados a fornecer frascos de álcool gel para seus clientes, mas se a coisa continuar assim, em breve cada um terá que carregar o seu próprio tubo no bolso. Os furtos ocorreram em uma panificadora e uma sorveteria.

Veja as imagens do furto







Foto: Maurenn Bernardo