Detida furtando carne e sabão no Supermercado Condor

Uma jovem de 19 anos acabou se dando mal ao tentar furtar mercadorias de um supermercado localizado na Avenida Archelau de Almeida Torres, no bairro Costeira, na tarde desta quinta-feira, 26 de dezembro.

O caso ocorreu nas dependências do Supermercados Condor e resultou na prisão em flagrante de K.C.O. pela Guarda Municipal. De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, as câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram a amocando quatro embalagens a vácuo de file mignon, outras duas de fraldinha, além de 24 frascos de sabão líquido concentrado da marca OMO numa bolsa. Ao todo, o produto do furto totalizaria cerca de R$ 700,00

Ainda conforme o relatório da ocorrência, os seguranças do supermercado abordaram a moça quando ela já saia do estabelecimento e acionaram a GM.

Diante do flagrante delito, os guardas conduziram a moça até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.