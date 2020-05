Diário Oﬁcial traz mais mudanças no quadro de comissionados

Diário Oficial traz mais mudanças no quadro de comissionados

Mais vinte atos de nomeação, exoneração e reenquadramento de cargos em comissão ganharam as páginas do Diário Oficial do Município nos últimos dias. Das mudanças, 18 se deram na Prefeitura e 2 na Câmara de Vereadores.

Levantamento feito por nossa reportagem mostra que são 13 nomeações, 3 exonerações e 4 reenquadramentos. Na Câmara, a troca se deu no gabinete do vereador Aparecido Ramos. Ele exonerou sua assessora Tânia Regina Costa Porto e contratou Moises Pereira dos Santos para substituí-la.

Já na Prefeitura destaque para a troca na Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP). Lá, Antônio dos Santos de Souza deixou o comando da Guarda Municipal para passar a ocupar a direção geral da SMSP.

Abaixo, você confere os nomes de todos os envolvidos nessa mudanças.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020