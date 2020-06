Diário Oficial traz novo mexe-mexe em quadro de comissionados

As últimas edições do Diário Oficial do Município trouxeram uma série de alterações no quadro de cargos em comissão da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. Ao todo, 17 mudanças foram efetivadas.

Dessas dezessete, 8 são de comissionados exonerados, 8 de cargos em comissão nomeados e a décima sétima é um reenquadramento, quando o funcionário ocupava um cargo e passa a exercer outro.

Das mudanças, sete se deram em secretarias da Prefeitura e dez em gabinetes de vereadores. A grande razão do troca-troca no Poder Legislativo foi o retorno do vereador Vanderlei Cabeleireiro (DEM) ao cargo. Com seu regresso, Aparecido Ramos (PDT) deixou o cargo, o que obri­gou a exoneração de seus assessores e a nomeação da equipe do Vanderlei.

Abaixo você confere a relação completa dos envolvidos no troca-troca.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1218 – 15/06/2020