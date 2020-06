Diarréia ( Fique Atento )

Diarréia é resumidamente, o aumento do número de evacuações com fezes líquidas ou pastosas. Na maioria das vezes a diarréia é causada por infecções virais ou bacterianas, ou por intoxicação alimentar, podendo porém, também ter causas menos comuns e mais graves, como intolerância à lactose, doença Celíaca, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias, intestinais, tumores intestinais, etc…

Vamos nos ater as diarreias mais comuns, estas em sua maioria são causadas por vírus ( viroses intestinais são 80% das causas de diarreia atendida nos consultórios ), são quadros com sintomatologia variável, sendo comum ter vômitos, cólicas e diarreia aquosa em grande volume, por várias vezes ao dia, causando mal estar geral, perda do apetite e indisposição.

As viroses intestinais, geralmente são quadros clínicos autolimitados, e pessoas com boas condições de saúde melhoram apenas com hidratação, dieta adequada e repouso. Nos casos de diarreia viral, com maior sintomatologia, haverá necessidade do uso de medicamentos para aliviar os sintomas, como as cólicas, as náuseas e vômitos e a própria diarréia. Nos casos de diarréia causadas por bactérias (Que são a minoria dos casos), será necessário o uso de antibióticos. Em geral, não é recomendável o uso de medicamentos que “prendam o intestino”, pois a diarreia pode as vezes ser um mecanismo de defesa do organismo para expelir nas fezes agentes ou substancias nocivas que estejam causando a diarréia.

Embora seja doença comum, e a maioria dos casos melhoram apenas com medidas dietéticas e repouso, devemos ficar muito atentos nas crianças, idosos, ou pacientes debilitados, devido ao risco de desidratação, comprometimento do estado geral e agravamento do caso.

Como mencionamos inicialmente , a diarréia também pode ser sintoma de outras doenças mais graves, principalmente quando a diarreia persiste por vários dias, acompanhada ou não de sangramento nas fezes ou febre elevada. Não deixe de procurar o seu médico, ele saberá orientar o tratamento e se necessário realizar exames complementares, visando esclarecer o diagnóstico.

Publicado na edição 1215 – 04/06/2020