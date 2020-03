Dias quentes e ensolarados marcarão a semana na cidade

Foto: Marco Charneski

O início da semana em Araucária será de sol e altas temperaturas segundo a previsão do Instituto Simepar. O tempo mais seco reduzirá a umidade relativa do ar, afastando a possibilidade de chuvas no município. Nesta segunda-feira, 23 de março, a máxima alcança os 25°C, com céu aberto.

A terça-feira, 24, será de muito calor, mas os ventos úmidos, vindos do mar, manterão as nuvens presentes, mínima de 13°C e máxima 26°C. Seguindo a mesma linha dos dias anteriores, a quarta-feira, 25, começará ensolarada, contudo, os termômetros chegarão aos 28°C, sem nenhuma chance de chuva.