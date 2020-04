Discussão por uso de máscara acaba com um homem baleado e uma mulher morta no interior de um hipermercado

Uma discussão por causa de uma máscara acabou em tragédia na tarde desta terça-feira, 28 de abril, no interior do hipermercado Condor, localizado na marginal da rodovia do Xisto, no Centro. Segundo as primeiras informações, um cliente tentou entrar no estabelecimento sem máscara, sendo que o uso é obrigatório, acabou sendo barrado pelo segurança, ficou nervoso e começou uma discussão. A situação saiu do controle e o cliente entrou em luta corporal com o segurança, que para contê-lo, sacou a arma e efetuou três disparos. Um dos tiros acertou o cliente e outro acabou atingindo uma funcionária, que não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

Ainda de acordo com informações, o cliente teria levado um tiro na região da barriga, foi socorrido pelo Siate, com apoio do resgate aéreo. A mulher, que teria levado um tiro no pescoço, morreu antes mesmo da chegada do socorro. A Guarda Municipal e a Polícia Militar atendem a ocorrência, mas ainda há muito tumulto no local. Mais informações em breve.

Foto: Marco Charneski