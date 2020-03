“Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica” invade os cinemas com uma aventura mágica

Feito para emocionar e divertir, a nova animação da Pixar chega às telonas neste fim de semana com um peso sobre os ombros. “Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica” é uma obra autoral que vem sendo caracterizada como uma mistura de todos os sucessos da produtora. O longa era muito aguardado pelos fãs da Disney, uma vez que o padrão de qualidade nos trabalhos do estúdio sempre surpreendem positivamente tanto o público, quanto a crítica.

Sob a direção de Dan Scanlon, a trama não foge à tradição da Pixar, apresentando com perfeição sentimentos como amor, amizade, solidão, amadurecimento e a importância da família para o público infanto-juvenil. Baseado em algumas experiências do próprio diretor, o longa vem sendo classificado com uma grata surpresa, mesmo não conseguindo chegar ao nível de outras obras da casa de ideias, como “DivertidaMente” e “Up: Altas Aventuras”.

Ambientado em um mundo onde a magia foi deixada de lado pelas criaturas por conta da tecnologia, dois irmãos embarcam em uma aventura para ajudar o pai a “voltar à vida” por um dia. Com uma explosão de criatividade e representatividade, os elementos de road movie compõem uma atmosfera agradável, cheia de ação e personagens bem desenvolvidos. Mesmo se tratando do luto, os roteiristas não deixam o filme se tornar emotivo ao extremo, balanceando muito bem momentos engraçados com pausas reflexivas. Em síntese, “Dois Irmãos” é uma animação focada no público infantil, mas como sempre, consegue emocionar os mais velhos com seu enredo sensível e atual.

Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.

