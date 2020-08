Dois são presos com tabletes de crack escondidos no banco de uma moto

Um patrulhamento de rotina pela rua Jihad Hissam Dehaini, no bairro Campina da Barra, levou a Polícia Militar a dois suspeitos, que estavam em uma moto Honda CB 300, com droga escondida embaixo do banco. A equipe percebeu quando a dupla estava no final de uma rua sem saída, em atitude suspeita, e decidiu abordar. Na revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado, ainda assim, o nervosismo de ambos chamou a atenção. Uma nova revista foi feita, dessa vez na moto, e os policiais encontraram dois tabletes contendo cerca de 200 gramas de crack, mocados embaixo do banco.

O garupa da moto confessou que a droga era sua e que entregaria para outro sujeito, inclusive comprovou o fato mostrando aos policiais mensagens em seu whatsapp, onde negociava a venda e entrega. Segundo a PM, se a droga bruta fosse dividida em porções para venda, renderia aproximadamente de 1.000 a 1.200 pedras de crack, gerando um lucro de aproximadamente R$ 10 a R$ 12 mil para o tráfico.

A dupla foi presa e, juntamente com a droga e a motocicleta, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Foto: divulgação