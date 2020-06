Dois são presos pela GM após invadir escola durante a madrugada

Por volta das 6 horas desta sexta-feira, 26 de junho, dois homens foram flagrados furtando alimentos da merenda escolar na Escola Papa Paulo Vl, na rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Dalla Torre. Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para ir até o local, onde o alarme havia disparado, e constatou que uma das portas estava violada.

Os GMs entraram no prédio, e logo viram os dois indivíduos no seu interior. Foi dada voz de abordagem, que não foi acatada de imediato. Os dois invasores tentaram fugir forçando outra porta com um “pé de cabra”, porém, foram impedidos pelos guardas. Os homens tentaram levar três mochilas com alimentos que haviam pego da dispensa, após terem arrombado a porta. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão aos dois e os conduziu para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

A GM ressalta que monitora todos ao prédios do município e que realiza rondas constantes no entorno dos prédios, porém, é recorrente a tentativa de invasão. Sendo assim, pede ao cidadão que reside perto de escolas, Cmeis, unidades de saúde e outros, que ao observar alguém entrando nos locais fora dos horários normais de atendimento, faça contato com a GM através do telefone 153.

Foto: divulgação