Domingo tem campanha de arrecadação de alimentos na Praça da Bíblia

O Praticando o Desapego, movimento que surgiu no facebook há tempos atrás, está de volta, e desta vez para ajudar as famílias que estão passando necessidades por estarem afastadas do trabalho, sem renda familiar, devido à pandemia do coronavírus. A nova edição acontece no próximo domingo, às 10 horas, na Praça da Bíblia, em frente à Câmara Municipal. Ao contrário das campanhas anteriores, cujo foco era a arrecadação de roupas, calçados e brinquedos, dessa vez serão arrecadados alimentos.

O idealizador do Praticando o Desapego, Jester Furtado, disse que os alimentos serão repassados às famílias pelo Instituto Cozinha de Mãe, sendo uma das responsáveis a confeiteira Janete Martins. “Sabemos que estamos em tempos de pandemia, onde a recomendação é ficar em casa e evitar aglomerações, mas a necessidade em ajudar próximo é urgente. Por isso, pedimos às pessoas que tragam os alimentos, entreguem para os responsáveis, e retornem imediatamente para suas casas. Também é importante que evitem ficar muito próximas umas das outras. Vamos praticar a solidariedade, mas acima de tudo, preservar nossas vidas”, comentou Jester.

Texto: Maurenn Bernardo