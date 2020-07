Dona Deja Massas Caseiras Congeladas inova com um restaurante

A Dona Deja Massas Caseiras Congeladas acaba de abrir mais um espaço, para melhor atender seus clientes. Além da fábrica localizada no bairro Barigui, agora conta com um restaurante, no bairro Boqueirão. O restaurante da empresa, conhecida pelas suas massas deliciosas e seus molhos especiais, atende para almoço, além da retirada no balcão e do delivery. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, e aos sábados, das 10h às 16h, com cardápios diferenciados a cada dia, entre massas, carnes, acompanhamentos e saladas.

O cliente ainda pode incrementar o cardápio do dia com uma das massas e molhos do cardápio especial. E no sábado, o prato principal é a feijoada, com vários acompanhamentos. “Pensamos em abrir o restaurante, em um ponto mais central, para atender aqueles clientes que querem um espaço aconchegante para fazer sua refeição e também colocamos uma loja de congelados, para quem quer almoçar e ainda levar uma massa para casa”, dizem as proprietárias Vanessa Maszalek e sua mãe Djanira Fabrício Maszalek.

No novo espaço, a Dona Deja também montou uma verdadeira loja de congelados, com mais de 20 opções em massas e sete tipos de molhos. São massas tradicionais como o macarrão, ravioli e o famoso pierogi, astro do cardápio. Tem massas ao forno como lasanhas, rondellis, empadão e escondidinho, massas doces, linha gourmet como macarrão aromatizado e macarrão de vegetais, e uma linha fitness. É muita massa e tem para todos os gostos, acompanhadas dos molhos deliciosos de bolonhesa, branco, carbonara, bacon, funghi, quatro queijos e sugo.

Todas essas delícias produzidas pela Dona Deja também podem chegar até sua casa pelo delivery e IFOOD, basta fazer a encomenda pelo fone (41) 99565-9158 ou se cliente preferir, pode retirar seu pedido no balcão. A fábrica também continua atendendo normalmente, de segunda a sexta no horário das 8:30 às 18:00 vendendo as massas congeladas.

O cardápio completo da Dona Deja Massas Caseiras Congeladas pode ser encontrado no Facebook e Instagram.

Serviço

O Restaurante Dona Deja Massas Caseiras fica na rua Alfred Charvet, 604, em frente à 2ª Cia da Polícia Militar e próximo ao Fórum de Araucária, no bairro Boqueirão – fone (41) 99565-9158. A fábrica está localizada na Rua dos Professores, 97, bairro Barigui – fone (41) 3643-2952.

O restaurante da Dona Deja está atendendo para almoço, com um cardápio diferente a cada dia. Foto: Everson Santos

Foto: Everson Santos

Uma ilha de congelados permite que os clientes levem para casa as delícias produzidas pela Dona Deja. Foto: Everson Santos

O espaço do restaurante é bastante amplo para receber os clientes de segunda a sábado. Foto: Everson Santos

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020