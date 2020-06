Dono de chácara no Palmital encontra ossos humanos

Na tarde deste sábado, 13 de junho, o proprietário de uma chácara encontrou um crânio humano na avenida Pedro Eusébio Lemos, na área rural de Palmital e acionou a Polícia Militar. No local a equipe localizou ainda algumas peças de roupas dentro de uma cova raza, que estava a cerca de dois metros da ossada.

Além do crânio haviam no local um fêmur, restos de uma coluna vertebral, uma jaqueta tipo parka feminina e um cinto, provavelmente parte desta, pedaços de uma blusa de lã cacharrel de cor azul, partes de uma calça social, um par de havaianas azul n° 39/40 e pedaços do que parecia ser um rosário, também na cor azul.

O Instituto Médico Legal e a Criminalistica recolheram os ossos e as roupas, e a polícia passa a investigar o caso.