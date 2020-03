Dono de marcenaria enfrenta problemas para funcionar de forma legal

O proprietário de uma marcenaria localizada no bairro Campina da Barra disse que está tendo dificuldades para obter o CNPJ porque, segundo ele, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente alega que a empresa emite ruídos acima do permitido, e ainda estaria localizada em uma área residencial. Ele contesta as alegações, e afirma que os ruídos emitidos na sua fábrica estão dentro do que é permitido e que a área permite a existência de comércios.

O empresário disse ainda que se não conseguir a documentação necessária para funcionar legalmente, algo que já vem tentando há bastante tempo, terá que encerrar suas atividades. “Terei que demitir meus 25 funcionários, e com certeza serão mais pessoas engrossando a fila de desempregados, em um momento onde a oferta de empregos ainda deixa a desejar“, lamentou. Ainda de acordo com ele, o Meio Ambiente já teria feito algumas vistorias no local, porém, nenhuma providência teria sido tomada.

Sobre o problema, a SMMA disse que vai enviar uma equipe até a marcenaria, munida de equipamentos para fazer uma vistoria, como decibelímetro para medir os ruídos, para avaliar a situação.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1204 – 19/03/2020