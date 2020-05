Dono do antigo Supermercado Kelly, que estava desaparecido, é encontrado morto no Caximba

O empresário araucariense Paulo Aurélio Fritzen, de 52 anos, que estava desaparecido há cerca de 24 horas, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 14 de maio, ao lado de uma olaria, em um matagal localizado no bairro Caximba, em Curitiba. Paulo foi o dono de um tradicional mercado em Araucária, o Supermercado Kelly, no Jardim Iguaçu. Há alguns anos, ele vendeu o estabelecimento, que mudou de nome

Segundo a polícia, ele teria sido visto pela última vez em uma oficina mecânica da cidade, onde pretendia deixar seu carro para consertar. Na oficina, conforme relatos de testemunhas, Paulo teria sido chamado por três homens, teria conversado com os mesmos por alguns segundos, e decidido sair. Ainda teria avisado o dono do estabelecimento, que voltaria logo em seguida para deixar o carro, o que não aconteceu.

Segundo o perito da Criminalística, o corpo do empresário já estaria no matagal há cerca de 12 horas, e este horário coincidiria com o tempo em que Paulo deixou a oficina e saiu com os três suspeitos. A posição do corpo, segundo o perito, também dava a impressão de que a vítima teria tentado fugir, o que explica alguns dos disparos encontrados nas suas costas, os demais atingiram a região do peito. Também intrigou a polícia o fato de a vítima ter sinais nos pulsos, dando a impressão de que poderia ter sido amarrado.

A Delegacia de Crimes e Proteção à Pessoa (DHPP), de Curitiba, informou que Fritzen já havia sido sequestrado em outra ocasião, e que esta será umas das linhas da investigação. A Delegacia também vai investigar se a morte do empresário tem relação com crimes contra o patrimônio, tentativa de extorsão ou um novo sequestro.

Foto: divulgação