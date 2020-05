Donos de terreno na área rural são multados por cortar e enterrar árvores ameaçadas de extinção

No final da tarde de sexta-feira, 1º de maio, o Pelotão Verde da Guarda Municipal de Araucária percebeu, durante um patrulhamento, que máquinas faziam cortes ilegais de árvores na estrada de Onças, na área rural do Tietê. Ao averiguar a situação, descobriu que o proprietário estava enterrado partes de pinheiros que tinham sido cortados, sem a autorização do órgão competente. O dono da área e o proprietário da máquina foram notificados para comparecer na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para prestar esclarecimentos.

Na segunda-feira, dia 4, eles estieveram na secretaria para se explicar, porém, diante das evidências, foram multados em mais de R$ 7 mil pelo corte das árvores nativas e árvores ameaçadas de extinção, e também pela movimentação de solo, sem autorização. A propriedade em questão também foi embargada sob pena de multa, até regularização documental e recuperação da área desmatada.

Publicado na edição 1211 – 07/05/2020