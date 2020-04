DP limita atendimento ao público e suspende visitas na carceragem

As medidas de prevenção para conter os casos de coronavírus também alteraram a rotina na Delegacia de Polícia de Araucária. Algumas restrições foram adotadas para diminuir os riscos de contaminação. O atendimento presencial está restrito e limitado, a fim de evitar aglomeração de pessoas. Segundo o delegado titular da DP local, Tiago Wladyka, estão sendo realizados somente atendimentos presenciais para a confecção de boletins de ocorrência (BO) em casos graves e urgentes como homicídio, feminicídio, latrocínio, violência doméstica e contra crianças e adolescentes, estupro, sequestro e cárcere privado e roubos de veículos e cargas. “Também são lavrados autos de prisão em flagrante, bem como atendimentos nos casos em que possa ocorrer a destruição da prova e que precisam, portanto, de imediata intervenção policial”, explicou o delegado.

Já os registros de BOs referentes a casos de furtos, desaparecimento de pessoa, perda ou extravio de documentos e objetos podem ser feitos pela internet, através do portal da Polícia Civil do Paraná (www.policiacivil.pr.gov.br/Servicos). Para mais informações, o fone da Delegacia é o 3641-6000.

Carceragem

A pandemia também exigiu mudanças na rotina da carceragem na Delegacia de Araucária, como a suspensão das visitas de familiares e da entrega de sacolas com alimentos e produtos de higiene, e a separação dos presos que vão chegando, dos demais. De acordo com o delegado, as medidas visam a proteção de detentos, seus familiares e da equipe responsável pela carceragem. “As visitas ficarão suspensas temporariamente, e nesse período, apenas advogados poderão visitar os presos. Quanto aos alimentos e produtos de higiene que são fornecidos pelo Conselho da

Comunidade local, continuam sendo recebidos, mas antes de serem levados para os presos, tudo é cuidadosamente esterilizado”, disse o delegado.

Publicado na edição 1209 – 23/04/2020

Foto: Everson Santos