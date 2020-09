Drive thru da FAE vai arrecadar livros infantis e brinquedos que serão doados à escola rural

O drive thru para arrecadação de livros vai acontecer na sede da FAE, que fica no Centro. Foto: Marco Charneski

Os acadêmicos do 2º período do curso de Direito do Centro Universitário FAE estão promovendo um projeto social que vai beneficiar alunos da Escola do Campo Municipal Edvino Nowak, na área rural de Rio Verde Acima. Dentro da disciplina de “Sociologia Jurídica”, e sob orientação do professor Osmar Ponchirolli, eles foram desafiados a arrecadar livros de literatura infantil e brinquedos para atender as crianças daquela instituição. Para atingir a meta de arrecadar pelo menos um livro e um brinquedo para cada criança, o projeto contará com o apoio da comunidade.

Os estudantes atendidos totalizam 126 crianças, são na sua maioria filhos de agricultores e chacareiros, possuem um estilo de vida próprio e sua relação com a agricultura vai além dos valores econômicos, suas produções favorecem a própria família, a comunidade em que vivem e até mesmo outras regiões. As crianças/estudantes residem a mais de dois quilômetros da escola, se utilizam do transporte escolar e apresentam uma assiduidade constante, são muito participativos e envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem.

A meta é arrecadar os livros e brinquedos através de drive-thru, onde a população poderá deixar sua doação em segurança, respeitando as normas de prevenção impostas pela pandemia do coronavírus. A primeira arrecadação acontecerá no sábado, 26 de setembro, e a segunda está prevista para o dia 3 de outubro, ambas no horário das 14h às 16h, na sede da FAE, localizada na rua São Vicente de Paulo, nº 160, no Centro.

A previsão de entrega das arrecadações, junto com um kit de atividades para os alunos, está prevista para acontecer entre os dias 26 e 30 de outubro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020