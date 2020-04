“Drive Thru” da Wensky Beer Microcervejaria foi um sucesso

A 1ª Cerveja Colaborativa, ação beneficente organizada pela Wensky Beer Microcervejaria no sábado, 18 de abril, foi um verdadeiro sucesso. A troca de alimentos por growlers de cerveja teve tanta procura que o “drive thru”, que estava previsto para acabar às 14 horas, precisou ser encerrado mais cedo, porque esgotaram os growlers. “Foi muito gratificante ver que, mesmo depois de encerrada a ação, muitas pessoas passaram pelo local e deixaram suas doações. Entregamos 800 litros de chope e arrecadamos cerca de 2.300 quilos de alimentos. Agradecemos a todos que se engajaram nessa campanha. Um agradecimento especial ao João Lucas Strugala, que doou cerca de 550 kg de abóboras. Esse ato de solidariedade das pessoas vai ajudar muitas famílias que estão passando por dificuldades nesse momento de pandemia do coronavírus”, disse o proprietário Luciano Wengrzinski.

Segundo ele, os alimentos já foram separados em kits, e serão entregues para famílias carentes de Araucária. “Grande parte vai para os Vicentinos, que realizam um trabalho muito bonito junto às famílias carentes, e também pretendemos doar alguns kits para famílias que vieram de outros países e atualmente moram em Araucária e enfrentam dificuldades financeiras”, comentou Luciano.

O empresário agradeceu também aos parceiros do evento: Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná (Procerva) site Araucária no Ar, Jornal O Popular do Paraná e banda Duo Brothers. “Obrigado também aos funcionários da Wensky e a todos os amigos que estiveram aqui nos ajudando, voluntariamente”.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Aécio Novitski

Publicado na edição 1209 – 23/04/2020