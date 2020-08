Dupla é flagrada desmanchando uma Parati no meio do mato

No domingo, 9 de agosto, por volta das 17 horas, uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento pela área rural de Rio Verde Abaixo, quando localizou um veículo Parati que estava com alerta de furto do dia 27 de julho. Como o local era de difícil acesso e sem comunicação, a equipe deixou o local para voltar em seguida, com um guincho. Quando a PM retornou ao local, flagrou dois indivíduos desmanchando a Parati. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles fugiram pelo mato, foram perseguidos e vistos entrando em um veículo Fiat Elba.

Na perseguição, um dos PMs conseguiu abordar o veículo. Os suspeitos disseram que dias atrás perceberam esse veículo abandonado no local e hoje resolveram retornar para desmontá-lo. Os dois receberam voz de prisão pelo crime de receptação e foram encaminhados à Delegacia de Polícia para providências cabíveis. A Parati foi guinchada, já que estava parcialmente desmontada, sem o radiador, sem os faróis e sem a bomba de combustível, e levada para a DP.

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020