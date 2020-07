Dupla Jonas e Joel convida fãs para a “live arraiá” neste sábado

Se você ainda não tem programa para o sábado (18) à noite, se liga nessa: a dupla sertaneja Jonas e Joel te convida a acompanhar a live arraiá, que vai fazer todo mundo driblar a monotonia da quarentena e cair no arrasta pé. Então, afasta o sofá, tira as crianças da sala, que o modão vai correr solto. A live terá transmissão pelo canal da dupla no youtube, a partir das 20 horas, com apresentação da jornalista Gabi Rocha.

Segundo a dupla, essa live não terá arrecadações como as anteriores, será apenas para divertir os fãs, e no repertório eles prepararam clássicos sertanejos atuais e antigos, além de músicas gaúchas. “Todo mundo vai dançar em casa, porque o importante é manter a alegria. Se inscrevam no nosso canal oficial do YouTube Jonas e Joel e bora curtir com a gente”, convidam.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1221 – 16/07/2020