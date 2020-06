Dupla que invadiu comércio foi detida pela Guarda Municipal

Por volta da uma hora da madrugada desta sexta-feira, 5 de junho, a Guarda Municipal foi acionada por um comerciante, no Jardim Iguaçu, onde dois indivíduos teriam invadido seu comércio.

Uma equipe que patrulhava as proximidades naquele momento, se deslocou rapidamente até o endereço. Ao chegar, os GMs se depararam com um homem saindo do local e o abordaram. Este indicou que o comparsa ainda estava no interior do comércio. A equipe mandou o suspeito sair do estabelecimento e ele acatou a ordem policial.

O dono do comércio disse que iria representar criminalmente contra a dupla, por violação de propriedade particular. Sendo assim, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as medidas necessárias.

Foto: Divulgação GMA