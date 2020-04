Dupla que roubou farmácia no Costeira é detida pela PM

Na sexta-feira, 3 de abril, a Polícia Militar prendeu uma dupla que havia acabado de roubar uma farmácia localizada na avenida Manoel Ribas, no bairro Costeira. A equipe patrulhava pela via quando uma pessoa fez sinal para a viatura parar, e informou que seu estabelecimento tinha acabado de ser roubado, e que os ladrões agiram de forma violenta. A vítima repassou as características dos dois e relatou que eles haviam fugido pela rua lateral. Quando a PM patrulhava na via indicada, algumas pessoas correram assustadas em direção à viatura, dizendo que dois rapazes, um deles armado, entraram em um Palio branco, onde havia mais dois indivíduos, e fugiram.

Na rua João Polak os policiais viram o veículo e os suspeitos, e emitiram sinais luminosos e sonoros para que parassem. O condutor tentou acelerar para fugir, mas acabou se atrapalhando e parou o carro bruscamente, o que permitiu a abordagem. No bolso de um deles havia um celular e uma quantia em dinheiro que seriam de um dos clientes da farmácia, que teria sido roubado, sob ameaça de um revólver, no momento em que saia. No outro bolso do suspeito havia uma caixa de medicamento. O segundo suspeito foi revistado e com ele os policiais encontraram todo o dinheiro roubado do caixa da farmácia. No Palio a PM também localizou um revólver calibre 38, municiado com 5 munições intactas e uma picotada. A arma estava com a numeração suprimida.

A dupla foi reconhecida pelas vítimas e encaminhada para a Delegacia de Araucária para as medidas cabíveis. De acordo com a PM, mesmo na presença dos policiais que estavam de plantão na DP, os suspeitos fizeram várias ameaças à equipe.