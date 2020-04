Dupla tenta garantir o chocolate da Páscoa na mão grande, mas se dá mal

No final da tarde desta quinta-feira, 2 de abril, o gerente de um supermercado localizado na marginal da rodovia do Xisto, no Centro, acionou a Guarda Municipal, informando que duas mulheres haviam roubado 40 barras de chocolate do estabelecimento e escondido dentro de uma bolsa. A ação das ladras foi acompanhada através do sistema de monitoramento e foi possível ver quando elas passaram pelo caixa, sem pagar pela mercadoria. Quando elas se preparavam para sair do estacionamento, foram abordadas pelo gerente da loja e pelos seguranças.

A equipe da GM conduziu as suspeitas para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da autoridade de plantão.