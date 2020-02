Dupla tenta se desfazer de drogas para despistar a PM, mas estratégia não dá certo

Na segunda-feira 3 de fevereiro, por volta das 23h30, policiais militares faziam rondas pela rua Uirapuru, no bairro Capela Velha, quando a atitude suspeita de dois jovens, chamou a atenção. Ao ver a viatura, um deles rapidamente atirou uma sacola no meio da rua, na tentativa de escapar do flagrante. Os dois, sendo um menor de idade, foram abordados, revistados, mas nada de ilícito foi encontrado.

Porém, quando indagados, eles confessaram que na sacola dispensada havia drogas. Os policiais abriram e encontraram embalagens de maconha prontas para a venda, 9 pedras de crack e 6 buchas de cocaína, também embaladas para venda. Um deles também carregava no bolso uma quantia em dinheiro trocado, que provavelmente seria usado na comercialização da droga. Os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde ficaram à disposição da autoridade de plantão.

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020