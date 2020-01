Dupla usa Sandero prata para assaltar pedestres

Na terça-feira 14 de janeiro, duas situações de assalto a pedestres foram registrados em Araucária e, coincidentemente, os ladrões estavam em um veículo Sandero prata, modelo novo. Eles fizeram a primeira vítima por volta das 19h30, na rua dos Eucaliptos, bairro Capela Velha. Um homem relatou que foi abordado por dois sujeitos quando andava pela via pública. Um deles portava uma arma de fogo, que parecia ser um revólver, e fez graves ameaças, roubando seus pertences pessoais, fugindo em seguida, sentido avenida das Nações.

A segunda vítima foi abordada por volta das 21 horas, na rua Alfredo Charvet, no bairro Vila Nova. A mulher foi até a sede da 2ª Cia e relatou aos policiais que logo ao parar seu veículo, saiu do carro e foi abordada por dois sujeitos armados, que estavam em Sandero prata. Eles a ameaçaram e roubaram dois aparelhos celulares. Nas duas situações as equipes da PM fizeram buscas pelas redondezas, mas não localizaram os suspeitos.

Publicado na edição 1195 – 16/01/2019