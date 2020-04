E lá se vão 22 anos!

Em 21 de abril de 1.998 a história do jornalismo araucariense mudou. Naquela data chegava aos pontos de venda a primeira edição de O Popular do Paraná.

Até aquela data a experiência araucariense com jornalismo não passava de iniciativas com viés exclusivamente político/partidário/pessoal. Ou seja, até tínhamos jornais locais. Eles, porém, existiam para contar a história sob a perspectiva deste ou daquele determinado político ou grupo político.

O Popular do Paraná mudou isso, fazendo com que a notícia passasse a ser a protagonista e o leitor sua razão de existir. Para manter de pé uma estrutura jornalística focada nesta premissa, O Popular se abraçou, essencialmente, com o comércio local e, desde então, se dedica a divulgar o trabalho de nossas empresas.

Temos então, desde nossa primeira edição, uma parceira de sucesso, sustentada em três pilares: notícia, anunciantes e leitores. É esse tripé que mantém O Popular circulando há 22 anos.

Nessas mais de duas décadas, ganhamos musculatura, credibilidade e a cada dia mais independência. Independência essa que nos permite dar todas as notícias relevantes para a cidade. Independência essa que também nos permite separar o que é notícia daquilo que é politicagem. Musculatura que também nos permitiu ao longo dos anos dizer vários nãos àqueles que

tentaram propor parcerias não republicanas ao O Popular. Credibilidade essa que faz com que diariamente aumentemos nossa presença na casa dos araucarienses, seja por meio de nossas edições impressas e/ou digitais.

Nesta semana chegamos aos 22 anos de ininterrupta circulação. O momento, porém, é menos de comemorar e mais de agradecer e refletir sobre o papel que a imprensa está tendo em tempos tão difíceis para o mundo, ainda mais para a imprensa local, que é aquela que mais se aproxima da comunidade.

Assim como estamos refletindo, gostaríamos que todos fizessem o mesmo. Mas façamos essa reflexão de forma otimista, crentes de que sairemos mais fortes e mais sábios dessa pandemia!

Obrigado a todos os moradores de Araucária por esses 22 anos de parceria! Boa leitura!

Publicado na edição 1209 – 23/04/2020