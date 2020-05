Uma projeção do portal GEOCOVID mostra que, a seguir o ritmo atual, Araucária pode ter quase 600 casos confirmados do novo coronavírus daqui a 30 dias. Hoje, temos menos de 40.

A divulgação dessa projeção, ao contrário do que muitos pensam, não tem o objetivo de gerar pânico ou algo assim. Tem como único intuito informar a população local sobre a gravidade da doença e, mais do que isso, fazê-la entender que é possível mudar essa projeção com uma simples ação: ficar em casa, mantendo o distanciamento social.

E, ficar em casa aqui, não quer dizer deixar de ir trabalhar, deixar de ir às ruas quando necessário. Essas são ações que ninguém em sã consciência recomendaria. O que se pede é que a população de uma maneira geral evite o “sair à toa”. O sair para “bater perna”. A sair simplesmente para passear. O momento não é para isso.

O momento é de recolhimento mento domiciliar. O momento é de organizar as rotinas da casa para que apenas um membro da família saia para ir ao mercado, à farmácia, à loja de confecções e assim por diante.

E, também ao contrário do que radicais e menos esclarecidos teimam em alarmar, não defendemos essa desaceleração social porque somos contra a sobrevivência da Economia. Nada disso. O que se quer é justamente cuidar da saúde de todos os brasileiros agora para que todos os brasileiros possam cuidar somente da Economia quando o vírus for superado.

Então, com essa lógica em mente, procure fazer a sua parte. Saia se for necessário, mas avalie constantemente seus conceitos de “necessidade”. O momento é de cada um cuidar de si e – também – do outro. O novo coronavírus é uma doença que venceremos juntos.

Pense nisso, fique em casa, mas se precisar mesmo sair, use máscara e mantenha a etiqueta respiratória! Boa leitura.

