Ebook sobre Aprendizagem e Inclusão é disponibilizado gratuitamente

No Brasil, de 2014 a 2018, o número de matrículas de estudantes com necessidades especiais cresceu 33,2%, segundo dados do último Censo Escolar, divulgado pelo Inep. Por lei, pelo Plano Nacional de Educação (PNE), o país deve incluir na escola, preferencialmente em classes comuns, todos os estudantes com necessidades especiais de 4 a 17 anos. Mas como ocorre o processo real de inclusão desses alunos com colegas e professores, dentro de sala de aula e também em casa com as famílias? É essa a questão que norteia o novo ebook, lançado no último dia 14, pela paranaense e pós-doutora em educação e direitos humanos, Monaliza Haddad. O livro, intitulado “O Processo de Mediação da Aprendizagem na Inclusão”, conta com a abordagem da autora e também com contribuições de pais e professores de crianças com NEE residentes no Brasil, México, França e Portugal. “É um material que tem sentimento, que tem palavras verdadeiras e da cotidianidade. Esse espaço é deles”, afirma Monaliza.

Ela conta que a ideia surgiu no início do isolamento social e que rapidamente contou com o apoio e mobilização desses pais e professores. Além dos relatos de pais e professores, a autora contou também com a participação de Bianca Oliveira, que descreveu como é sentir na pele, ser ou não, incluída dentro de sala de aula e quais as superações e dificuldades desse processo.

