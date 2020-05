Educação abre inscrições para processo seletivo

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte iniciaram nesta sexta-feira, 29 de maio, às 9 horas da manhã. O objetivo é contratar professores e profissionais para atuar nas instituições da rede pública estadual de ensino. As inscrições estarão abertas até as 17 horas do dia 5 de junho.

Professores e profissionais da educação interessados devem se inscrever no site www.pss.pr.gov.br. A secretaria estadual ressalta que a contratação ocorrerá nos locais onde há demanda.

SELEÇÃO

O processo é destinado a selecionar profissionais para atuar em instituições da rede pública estadual de ensino, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes em todo o território estadual.

Serão contratados, em regime temporário, professores das diferentes disciplinas da Educação Básica; professores das diferentes áreas da Educação Profissional; professores das diferentes áreas da Educação Especial; professores pedagogos, tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (TILS).

O processo seletivo é realizado por meio da análise de títulos, com base nas informações fornecidas pelos candidatos no ato da inscrição, feita exclusivamente via internet. Não há taxa de inscrição.

A apresentação dos documentos comprobatórios das informações prestadas será exigida no momento da convocação pelo Núcleo Regional de Educação no qual a pessoa se inscreveu.

O candidato é responsável pela leitura atenta do edital e das etapas que estabelecem as normas do Processo Seletivo.

Confira o edital.

Texto: Agência de Notícias do parana