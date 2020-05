Educação cria nova ferramenta para aluno recapitular videoaulas

O Aula Paraná, plataforma de Ensino a Distância ofertado pelo Governo do Estado a alunos da rede estadual, está ainda mais completo. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte criou mais uma ferramenta para que os alunos possam recapitular os conteúdos dados nas videoaulas. Agora existe a página Aula Paraná (www.aulaparana.pr.gov.br), onde estão hospedados os materiais, conteúdo e os vídeos de cada aula, separados sempre por série, disciplina, aulas e temas.

De acordo com o chefe do Departamento de Acompanhamento Pedagógico, Roni Miranda, a ferramenta ajudará os alunos na hora de revisar matérias. “Caso o estudante tenha perdido algum conteúdo ao longo da semana, ele poderá acessar a plataforma e, seguindo o passo a passo, conferir tanto os slides das aulas quanto os vídeos. Isso poderá otimizar seu tempo de estudo e melhorar a qualidade do seu aprendizado”, explica.

PLATAFORMA LÚDICA

Além das opções de estudo em vídeo e slides separados em séries para o jovem, a plataforma também disponibiliza abas que auxiliam o estudante a baixar o aplicativo Aula Paraná em seu celular Android ou IOS; disponibiliza notícias informando sobre novidades e atualizações do sistema; tutoriais que explicam ao aluno como e onde assistir as aulas, além de uma aba voltada para a educação infantil.

O diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria, Gustavo Garbosa, enfatiza que o aluno ainda deve estudar pelo Classroom, no entanto, essa ferramenta será mais um apoio para caso tenha alguma dificuldade, ou tenha perdido alguma coisa.

“O benefício principal de criar um site no Aula Paraná é reunirmos toda a informação pertinente ao EaD em um lugar só. Isso facilita tanto para o aluno quanto para o professor”, explica Gustavo.

Ele também conta que muitos professores e alunos tinham dúvidas a respeito do Aula Paraná. A criação do portal do Aula Paraná teve o intuito de sanar essas questões. “Unificamos todas as informações e colocamos em um lugar só”, conclui.

Conforme a Secretaria da Educação for atualizando seus conteúdos nas transmissões EaD, os postará na plataforma Aula Paraná para que o aluno continue estudando e, se necessário, recapitulando suas aulas.

ENSINO A DISTÂNCIA

Criado há pouco mais de um mês, o sistema de ensino a distância Aula Paraná se consolidou como uma das mais completas plataformas de aulas não presenciais do Brasil.

O modelo é base para as alternativas adotadas em diversos outros estados do País e está ancorada em cinco pilares diferentes, que buscam atender a totalidade dos 1,07 milhão de alunos da rede estadual, meta atingida nestes primeiros 40 dias de EaD.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Freepik