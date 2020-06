Educação de Araucária perde professora Rosene

Faleceu nesta sexta-feira, 5 de maio, a professora da rede municipal de ensino Rosene Rodrigues da Silva. Ela lutava contra um câncer no pulmão há algum tempo, esteve internada, mas nos últimos já havia retornado para casa para ficar com a família.

Com décadas de serviços prestados à Educação do Município de Araucária, Rosene já estava aposentada. Quando na ativa, atuou em sala de aula, foi diretora da Escola Municipal Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto, no conjunto Maranhão, e também ocupou cargos na sede da Secretaria Municipal de Educação (SMED).

De sorriso fácil e sempre muito disposta, Rosene nunca se deixou abater pela doença. Mesmo com as dificuldades que a vida lhe impôs, sempre era vista sorrindo e sempre tinha uma palavra de carinho a dar com quem conversava.

O sorriso, inclusive, era possível de se ver mesmo quando precisava ser submetida ao tratamento do câncer. Como se dissesse, você afetou meu corpo, não minha alma, Rosene sorria sempre.

Em razão das medidas restritivas causadas pela pandemia do novo coronavírus, o velório de Rosene terá apenas duas horas. Será realizado neste sábado, das 9h às 11h, na capela do Cemitério Central.