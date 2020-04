Educação em meio à pandemia: pedagoga analisa as novas formas de aprender

“Aprender, desaprender e reaprender: um desafio para a escola e a família”. Esse é o tema da próxima palestra Diálogos em Movimento, que acontece na página do Facebook do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, de Araucária (PR). A live acontece nesta terça-feira, 28 de abril, às 19h, e é aberta a toda comunidade.

A convidada para falar sobre o assunto e responder questões do público é a psicopedagoga clínica, professora, escritora e consultora, Isabel Parolin. Para a diretora do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Danielle Barriquello, a pandemia e a quarentena pela qual passa a população trouxe novos cenários e desafios para todos. “Estamos vivendo cenários novos para todos e situações imprevisíveis. Estamos tendo que nos reinventar e superar desafios diários e para isso, o diálogo e apoio mútuo são as melhores ferramentas”, comenta.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação