Educação vai adotar tradução simultânea de libras em aulas EaD

A Secretaria de Estado de Educação e do Esporte anunciou que a partir de quarta-feira, 22 de abril, as aulas EaD terão tradução simultânea de libras. A novidade chega após a Secretaria buscar por melhores alternativas que incluíssem as mais diversas demandas dentro da educação.

Os estudantes da rede estadual de Educação que possuem a necessidade de um tradutor poderão acompanhar seus estudos sem ser prejudicados.

O secretário estadual da Educação, Renato Feder, diz que alunos com necessidades especiais que não conseguiram acompanhar todo o material das duas primeiras semanas de aulas à distância não serão prejudicados. “O aluno pode, com calma, resolver as atividades que já foram passadas e enviar ao professor no seu tempo”, afirmou. “Como o conteúdo já lecionado não terá tradução, entendemos que ele precisará de um tempo maior para o término do exercício, mas a partir de quarta-feira os próximos conteúdos e videoaulas virão com tradução, o que já facilita para o estudante”, acrescentou.

Segundo ele, o Estado está passando por um período excepcional que também exige medidas excepcionais. Diz que as aulas EaD são a solução encontrada para que os estudantes do Paraná não tenham seu ano letivo prejudicado. “A equipe da Secretaria está trabalhando muito para que o conteúdo chegue com qualidade aos nossos alunos nesse momento tão difícil”, afirmou o secretário Renato Feder.

AULAS EAD

As aulas na modalidade EaD foram a alternativa encontrada para que os cerca de 1 milhão de estudantes da rede não tenham seu processo de ensino e aprendizagem prejudicado. Os colégios só serão reabertos quando a situação for considerada segura pelas autoridades sanitárias.

A proposta foi desenvolvida respeitando a Constituição Federal e o conceito de amplo acesso à educação. Vale ressaltar que houve ampla aceitação por parte do Conselho Estadual de Educação (CEE), que deliberou de forma favorável por 17 votos a um.

MAIORES AVANÇOS NA INCLUSÃO

“Sabemos que a tradução em libras é apenas uma das demandas que precisamos melhorar e garanto que estamos fazendo o possível para continuar avançando e melhorando o sistema Ead para o conforto dos alunos”, disse o secretário.

Texto: Agência de Notícias do Paraná